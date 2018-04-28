ADRA начала поиск перевозчиков на Донбассе на труднодоступные направления. Новости



Благотворительная организация ADRA начала в Луганской и Донецкой областях поиск перевозчиков. Об этом сообщается на сайте организации.

Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Адвентистское агентство помощи и развития в Украине» с целью реализации проекта «Восстановление жилья и оказания необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины» для помощи людям, проживающим в труднодоступных районах вдоль линии разграничения, приглашает поставщиков автотранспортных услуг предоставить коммерческое предложение на пассажирские перевозки по таким маршрутам:

Луганская область, Станично-Луганский район:

Маршрут №1

С. Старый Айдар – с. Геевка – с. Передельское – г. Счастье. Время отправления из с. Старый Айдар — 8:00; время отправления из г. Счастье - 13:00.

Периодичность – 2 раза в неделю. Количество пассажиров: 20–30.

Маршрут № 2

С. Сизое - с. Болотенное - г. Станица-Луганская. Время отправления из с. Сизое – 8:00; время отправления из г. Станица-Луганская – 13:00. Периодичность – 1 раз в неделю. Количество пассажиров: 10–15.

Луганская область, Новоайдарский район, Трехизбенская военно-гражданская администрация

Маршрут № 1

С. Лобачево - г. Счастье. Время отправления из с. Лобачево — 8:00 время отправления из г. Счастье — 13:00. Периодичность – 1 раз в неделю. Количество пассажиров: 10–15.

Маршрут № 2

С. Лопаскино (ВГА Трехизбенка) – г. Новоайдар. Время отправления из с. Лопаскино – 8:00, время отправления из г. Новоайдар – 13:00. Периодичность – 1 раз в месяц. Количество пассажиров: до 10.

Луганская область, Попаснянский район

Маршрут № 1

С. Катериновка – г. Попасная. Время отправления из с. Катериновка – 8:00.время отправления из г. Попасная – 13:00. Периодичность – 2 раза в неделю. Количество пассажиров: 10-15.

Маршрут № 2

П. Нырково – п. Николаевка – с. Викторовка – п. Врубовка –

пгт. Камышеваха – г. Попасная. Время отправления из п. Нырково – 8:00, время отправления из г. Попасная – 13:00. Периодичность – 2 раза в неделю. Количество пассажиров: 20–30.

Донецкая область, Бахмутский район

Маршрут № 1

С. Дача – с. Бахмутка – с. Пески-2 – г. Бахмут. Время отправления из с. Дача – 8:00, время отправления из г. Бахмут – 13:00. Периодичность – 1 раз в неделю. Количество пассажиров: 15–20.

Ориентировочный срок реализации – с мая 2018 по октябрь 2018 с возможностью продления.