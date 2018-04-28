За сутки в Донецкой области изъято 35 гранат. Новости

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрировано 7 фактов незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

«В регионе продолжаются всеукраинские оперативно-профилактические мероприятия, целью которых является оздоровление общего оперативного состояния, предупреждения гибели людей и совершение преступлений с применением предметов войны. Так, внешние наряды полиции тщательно проверяют содержимое карманов и сумок лиц, вызывающих подозрение, значительно усилена работа на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах, в то же время оперативные подразделения работают над получением и реализацией оперативной информации. К операции подключен весь личный состав полиции Донбасса», – говорится в сообщении.

За последние сутки 7 жителей привлекаются к ответственности по линии незаконного оборота оружия и взрывчатки. За сутки в Донецкой области изъято 35 гранат, 3 РПГ, пластид, пистолет, обрез ружья и более 2500 патронов.

В основном граждане находят боеприпасы в лесополосах и других отдаленных частях населенных пунктов, и, не понимая опасности, несут домой, или просто носят в карманах и дамских сумочках.

В Покровске 3 гранаты хранил на собственной кухне 38-летний житель, а в Новгородской местный житель в гараже прятал РПГ.

По всем фактам начато уголовные производства по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Владельцам нелегальных предметов грозит до 7 лет лишения свободы.