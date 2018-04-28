У ДФС зафиксированы обстрелы. Новости

Сегодня, 28 апреля, начиная с 10:00 Незаконные вооруженные формирования (НВФ) трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82 и 120 калибра и стрелкового оружия. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК).

«Обстрел района ДФС российско-оккупационные войска осуществили несмотря на проведение здесь зеркального патрулирования наблюдателями украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ. В результате преступных действий боевиков были сорваны безопасное передвижение рабочего персонала к ДФС для обеспечения работы станции», – говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что обстрел НВФ Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой почти 600 000 жителей Донбасса, является очередной провокацией с целью скомпрометировать Вооруженные Силы Украины, создать напряжение в обществе по обе стороны от линии разграничения сторон, чтобы обвинить украинскую сторону в невыполнении Минских договоренностей.

При этом в своем отчете СММ ОБСЕ также сообщает об обстрелах.

«СММ продолжала содействовать обеспечению доступа сотрудников КП «Компания «Вода Донбасса» к ДФС с целью обеспечения ее бесперебойной работы. Днем 26 апреля, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, наблюдатели, осуществлявшие мониторинг на ДФС, в Авдеевке, Крутой Балке и в 2 км к западу от Ясиноватой, зафиксировали свыше 260 нарушений режима прекращения огня (см. выше). Команда СММ также обнаружила неразорвавшийся выстрел подствольного гранатомета на земле возле гаража на территории ДФС (западная часть), а также отметила, что участок вокруг нее позже был огражден сигнальной лентой», – говорится в сообщении Миссии.

Напомним, 17 апреля автобус, перевозивший работников ДФС, попал под обстрел. По информации пресс-службы КП «Компания "Вода Донбасса"», 5 сотрудников были ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, в связи с остановкой ДФС, 18 апреля прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично в Донецк и Ясиноватую, в поселок Бетманово, села Крутая Балка и Верхнеторецкое. 19 апреля Донецкую фильтровальную станцию законсервировали.

На обстрел Донецкой фильтровальной станции отреагировали в США. Также заявление по ситуации на ДФС сделали в штабе АТО. Кроме того, обеспечить бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции потребовали в ООН.

22 апреля Донецкая фильтровальная станция была запущена.

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