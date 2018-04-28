В Донецке в результате обстрела ранена женщина, – «ДНР». Новости

Сегодня, 28 апреля, в результате обстрела ранение получила мирная жительница, проживающая в Петровском районе Донецка. Об этом сообщают представители «ДНР».

«На данный момент пострадавшая доставлена в Донецкую городскую больницу №14. Диагноз – осколочное ранение левого предплечья и правого коленного сустава левой голени», – говорится в сообщении.

Также утверждается, что в момент приезда скорой помощи был открыт снайперский огонь по месту происшествия.

В «ДНР» утверждают, что огонь велся с направления Марьинки с применением АГС, было выпущено 15 гранат.

Напомним, сегодня во время обстрела Докучаевска 2 человека погибли, один ранен.