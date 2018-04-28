В ОБСЕ рассказали, как помогали восстановить связь на неподконтрольной части Донетчины. Новости

Патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по обе стороны от линии соприкосновения способствовали проведению ремонтных работ, благодаря чему был частично восстановлен сигнал мобильного оператора Vodafone в неподконтрольных правительству районах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Миссии.

«Тысячи людей вновь могут позвонить друг другу, в том числе друзьям и родным, которые находятся по другую сторону от линии соприкосновения. Миссия готова способствовать дальнейшему диалогу и работе по улучшению качества сигнала в случае возникновения такой необходимости», – говорится в сообщении Миссии.

Кроме того отмечается, что помимо проведения оценки повреждения оборудования украинского мобильного оператора Vodafone в Донецке 25 апреля, 26 апреля СММ также содействовала проведению оценки повреждений в неподконтрольных правительству районах Донецкой области, в том числе в Чистяково (быв. Торез, 62 км к востоку от Донецка), Харцызске (26 км к востоку от Донецка) и Шахтерске (50 км к востоку от Донецка).

Работы проводились сотрудниками компании Vodafone.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью на неконтролируемой части Донецкой области восстановленаработа мобильного оператора Vodafone. Сотрудники украинского мобильного оператора Vodafone 25 апреля посетили неподконтрольный украинским властям Донецк для проведения оценочных работ по восстановлению мобильной связи оператора.

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. В этой связи в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.

С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера «Vodafone Украина». После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

16 января «министр связи ДНР» Виктор Яценко убеждал жителей, что для нормализации связи «Феникс» ему нужен месяц. Связь действительно улучшилась, но не в обещанном качестве: и в феврале, и в мартежители констатировали перебои и часто просто отсутствие сигнала «Феникса».

Также вопреки обещаниям «министра связи» до сих пор не удалось обеспечить жителей необходимыми стартовыми пакетами – за sim-картами «Феникса» в феврале все еще отмечались огромные очереди в почтовых отделениях Донецка, а если людей перед входом единицы – значит, стартовые пакеты просто не завезли. В ответ на нехватку стартовых пакетов Яценко винит завод по их производству в Московской области, который не справляется с нагрузками.

При этом в «ДНР» до сих пор принимается сигнал иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком», работающего в формате CDMA.

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