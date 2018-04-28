Миротворцы на Донбассе: Климпуш-Цинцадзе сделала прогноз. Новости

Миротворческая миссия на Донбассе не сможет начаться до конца года, ведь для принятия соответствующего решения нужно значительно больше времени. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.
«Я не вижу, каким образом мы могли бы иметь миротворцев на Донбассе до конца этого года. Чисто из-за того, что принятие решения об операции продолжается в течение полугода. Поэтому разговоры о том, что миротворцы могут зайти в течение нескольких месяцев, преждевременны», – заявила Климпуш-Цинцадзе.
Как сообщалось ранее, по мнению министра МВД Украины Арсена Авакова, реинтегрировать сразу всю территорию неподконтрольного Донбасса не получится даже при участии миротворцев ООН, возвращать территории нужно постепенно.
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