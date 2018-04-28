В Донецке на 4 дня ограничат движение транспорта. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает «ГАИ ДНР».

«В связи с проведением подготовительных мероприятий к празднованию Дня Победы 30 апреля, 3, 5 и 7 мая 2018 года будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта», – говорится в сообщении.

30 апреля – с 06:00 до 13:00 на участках улично-дорожной сети города:

по ул. Артема – от пр. Богдана Хмельницкого до ул. 25-летия РККА;

по ул. Постышева – от ул. 25-летия РККА до пр. Театральный;

бул. Пушкина – от пр. Богдана Хмельницкого до пр. Комсомольский;

пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;

бул. Шевченко – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

пр. Гурова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

пр. Театральный – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев.

3 мая – с 06:00 до 13:00; 5 мая – с 15:00 до 22:00; 7 мая – с 15:00 до 22:00 на участках улично-дорожной сети города: