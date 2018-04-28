В Донецке на 4 дня ограничат движение транспорта. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает «ГАИ ДНР».
«В связи с проведением подготовительных мероприятий к празднованию Дня Победы 30 апреля, 3, 5 и 7 мая 2018 года будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта», – говорится в сообщении.
30 апреля – с 06:00 до 13:00 на участках улично-дорожной сети города:
- по ул. Артема – от пр. Богдана Хмельницкого до ул. 25-летия РККА;
- по ул. Постышева – от ул. 25-летия РККА до пр. Театральный;
- бул. Пушкина – от пр. Богдана Хмельницкого до пр. Комсомольский;
- пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;
- бул. Шевченко – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
- пр. Гурова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Театральный – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев.
3 мая – с 06:00 до 13:00; 5 мая – с 15:00 до 22:00; 7 мая – с 15:00 до 22:00 на участках улично-дорожной сети города:
- по ул. Артема — от пр. Титова до пр. Садового;
- по ул. Постышева — от пр. Садового до пр. Театральный;
- бул. Пушкина — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. Комсомольский;
- пр. Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;
- бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
- пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Ватутина – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Мира – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Титова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев.
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