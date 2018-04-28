Кабмин вводит новые правила предоставления субсидий. Новости

Кабмин вводит новые правила предоставления субсидий

28.04.18 19:42dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

27 апреля правительство Украины обновило программу предоставления субсидий. По ней, начиная со следующего отопительного сезона, субсидии будут выдаваться живыми деньгами. Соответствующее решение опубликовано на правительственном портале. 

Что изменилось: 

  • При назначении субсидии учитывать материальное состояние семьи. Если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет – кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения – субсидию не назначают. 
  • Кроме того, доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах – в новой графе «другие доходы». 
  • Субсидия отменяется, если площадь квартиры владельца превышает 120 кв. метров, а дома – 200 кв. м. (данная норма не касается детских домов семейного типа и приемных семей).
  • В случае безработных субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости. Тем, кто работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматом будут считать доход три прожиточных минимума – 5286 гривен. 
  • Пропорционально уменьшили норматив электроэнергии, выделяемый на отопление. 
  • Социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и составит 4,5 куб м на 1 кв м площади, электроотопление – 30 кВт на 1 кв м площади. 
  • При назначении субсидии на сверхурочную площадь жилья, норма может быть увеличена не больше чем на 30%. 
  • Кроме этого, изменили правила оформления субсидии для внутренне перемещенных лиц. Они смогут оформить субсидию без договора аренды жилья – на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства. Субсидию предоставят на основе обследования материально-бытовых условий. 
  • В объединенных территориальных общинах (ОТГ) имеют право принимать от граждан документы для оформления субсидии и передавать их органам соцзащиты.

Правительство также проведет премирование домохозяйств за экономию ресурсов по итогам этого отопительного сезона. Так как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это почти 700 гривен. Субсидиантам, которые экономно использовали ресурсы, надо так же – до 1 сентября – подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления. Правда выбрать способ получения средств надо самостоятельно.

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