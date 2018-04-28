В Венгрии собрались создать движение в поддержку «Л-ДНР». Новости

Венгерский общественник Шандор Чикош заявил о планах создать движение в поддержку неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса. Об этом Чикош сообщил сегодня, 28 апреля, в Донецке, передают местные интернет-ресурсы.

«По возвращению в Венгрию я буду распространять материал, который собрал здесь. Не только по Венгрии, но и по всей Европе. У нас нет никаких движений в поддержку жителей Донбасса, но я планирую его создать, я попробую», – отметил общественник.

Напомним, суд области Толна (южная Венгрия) начал 5 декабря 2017 года рассмотрение дела бывшего правоохранителя Кристиана Легоцки, который воевал против Вооруженных сил Украины на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР».

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