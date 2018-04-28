В Венгрии собрались создать движение в поддержку «Л-ДНР». Новости

Венгерский общественник Шандор Чикош заявил о планах создать движение в поддержку неподконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса. Об этом Чикош сообщил сегодня, 28 апреля, в Донецке, передают местные интернет-ресурсы.
«По возвращению в Венгрию я буду распространять материал, который собрал здесь. Не только по Венгрии, но и по всей Европе. У нас нет никаких движений в поддержку жителей Донбасса, но я планирую его создать, я попробую», – отметил общественник.
Напомним, суд области Толна (южная Венгрия) начал 5 декабря 2017 года рассмотрение дела бывшего правоохранителя Кристиана Легоцки, который воевал против Вооруженных сил Украины на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР».
Читайте также:
- Суд в Чехии подтвердил решение ликвидировать «почетное консульство ДНР»
- «ДНР» собралась открыть представительский центр в Германии
- Во Франции суд отложил рассмотрение дела о «представительском центре ДНР»
- В Чехии запретили собирать деньги для «детей республик» Донбасса
- Представительство «ДНР» в Хельсинки не будет иметь юридической силы, – МИД Финляндии
- В «ДНР» похвастались гостями-иностранцами
Комментарии