В «ЛНР» пиромана посадили в тюрьму на 1,5 года . Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Первомайске (Луганская обл.) «суд» вынес обвинительный приговор мужчине, который совершил преднамеренный поджог чужого имущества. Об этом сегодня, 28 апреля сообщает «прокуратура ЛНР».

«Во время судебного разбирательства сторона обвинения доказала, что мужчина совершил несколько поджогов с целью уничтожить чужое имущество. Пожары, возникшие по вине обвиняемого, нанесли ущерб на сумму 215 тысяч 98 рублей около 72 тыс. грн.). Во время суда поджигатель свою вину признал. Суд учел характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность подсудимого, мнения потерпевших и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев», – говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.