НВФ запрещает ОБСЕ запускать беспилотники. Новости

Представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» запрещают Специальной мониториноговой миссии (СММ) ОБСЕ проводить наблюдение за ситуацией в зоне проведения АТО при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сегодня, 28 апреля, говорится в отчете Миссии.
Так, при запуске мини-БПЛА на западной окраине Новолуганского команда СММ слышала 7 очередей из стрелкового оружия в 500 метрах к юго-западу, в районе, где пролетал БПЛА. По оценке Миссии, огонь велся в направлении БПЛА, который удалось благополучно приземлить.
Сотрудники Миссии временно потеряли связь с мини-БПЛА, который пролетал над районом вблизи Талаковки, а также с БПЛА среднего радиуса действия и мини-БПЛА, пролетавшими над районами неподалеку от Богдановки. По оценке, это произошло из-за глушения. СММ сумела благополучно приземлить БПЛА.
Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) возобновила применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия, которые будут осуществлять полеты над Донецкой и Луганской областями.
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