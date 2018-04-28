В Донецкой области участковые офицеры полиции изучат язык жестов. Новости

В Донецкой области участковые офицеры полиции изучат язык жестов. Инициатором проекта «Ласточка» по изучению жестового языка является общественная организация «Фонд Доверие» в партнерстве с Программой развития ООН. На первом этапе он был успешно запущен в патрульной полиции Мариуполя. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области

Сегодня «Ласточку» презентовали участковым офицерам полиции.

Как отметила председатель ОО «Фонд Доверия» Анжела Тимченко, участковые офицеры Донетчины станут первыми среди своих коллег в Украине, кто будет изучать язык жестов.

Программа обучения для участковых будет шире, чем у патрульных. Они будут изучать этику и классификацию форм инвалидности, основы дактилем (пальцевой азбуки) и жестового языка, а затем отрабатывать навыки в конкретных ситуациях.

Преподавать новый язык полицейским будут работники специализированной школы для детей с недостатками слуха и речи, им будут помогать патрульные полицейские, которые уже являются сертифицированными специалистами в этой сфере. А на практике правоохранители встретятся с наименьшими педагогами – детьми, для которых язык жестов заменяет мир звуков.

Первыми язык жестов будут изучать участковые в Мариуполе, однако, по словам заместителя начальника ГУНП в Донецкой области Павла Алексеенко, в дальнейшем «Ласточка» должно быть распространена и на другие районы.

«Это один из тех шагов, которые приближают нас к человеку, который покажет, что мы готовы общаться с ней любой доступной ей языком и оказывать всю необходимую помощь», – отметил он.