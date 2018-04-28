В Минобразования объяснили, что делать абитуриентам, которые не могут получить ID-карту . Новости

Если у будущих абитуриентов возникают проблемы с получением ID-карты, то им необходимо обратиться к Государственной миграционной службе. Соответствующее разъяснение Министерства образования появилось в ответ на многочисленные звонки абитуриентов и их родителей по оформлению ID-карт для выпускников школ, которым этот документ нужен для дальнейшего поступления в вузы, сообщили в пресс-службе МОН.

В Государственной миграционной службе, на запрос МОН, информируют, что впервые паспорт гражданина Украины выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение.

«Если же со дня подачи заявления прошло больше времени, но ID-карту вы не получили, то нужно обратиться за разъяснением в соответствующее территориальное подразделение (куда были поданы документы) или управления ГМС в вашем регионе. Кроме этого, вы можете обратиться непосредственно к Государственной миграционной службы по номеру горячей линии (044) 278-50-30 или в любой другой способ. Подробная информация об этом, а также контакты территориальных подразделений и разъяснения относительно выдачи документов размещены на официальном сайте ГМС», – говорится в сообщении.

Также в МОН напомнили, что без ID-карты поступление в учреждения высшего образования (ЗВО) будет невозможным.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины заменил термин «высшее учебное заведение» новым термином «учреждение высшего образования», согласно закону «Об образовании».

Напомним, абитуриенты из временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса уже третий год подряд смогут поступать в украинские вузы или ПТУ по упрощенной процедуре – без прохождения Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Читайте также: