В Луганской области началось подключение поселков, остававшихся с 2014 года без газоснабжения. Новости

Начался запуск 10- километровой нитки газопровода из Мирной долины в Крымское (Луганская обл.) Об этом сообщает министерство по делам временно оккупированных территорий на своей странице в Тwitter.

С 2014 года из-за обстрелов и повреждения газопровода на временно неподконтрольной украинскому правительству территории в поселках не было газа.

«Сегодня уже подключены к газоснабжению Крымское, Нижнее – полностью, Тошковка – на 50%. Всего более 6500 абонентов. 29 апреля планируется подключение к газоснабжению остальных прилегающих территорий», – говорится в сообщении.