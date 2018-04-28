В Луганской области началось подключение поселков, остававшихся с 2014 года без газоснабжения. Новости

Начался запуск 10- километровой нитки газопровода из Мирной долины в Крымское (Луганская обл.) Об этом сообщает министерство по делам временно оккупированных территорий на своей странице в Тwitter.
С 2014 года из-за обстрелов и повреждения газопровода на временно неподконтрольной украинскому правительству территории в поселках не было газа.
«Сегодня уже подключены к газоснабжению Крымское, Нижнее – полностью, Тошковка – на 50%. Всего более 6500 абонентов. 29 апреля планируется подключение к газоснабжению остальных прилегающих территорий», – говорится в сообщении.
1/2 Сьогодні вже підключені до газопостачання н.п. Луганської обл. Кримське, Нижнє - повністю, Тошковка - на 50%. Всього понад 6500 абонентів. 29.04.2018 р. планується підключення до газопостачання решти прилеглих територій.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 28 апреля 2018 г.
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