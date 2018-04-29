Сводка из зоны АТО за 28 апреля: версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 61 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины. В результате обстрелов четверо украинских военных получили ранения. Еще трое – боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ обстреляли опорные пункты у Авдеевки. Также 120 мм минометы применили под Богдановкой и Новотроицким, а минометы калибра 82 мм – в районе шахты «Бутовка», Новоселовки и Водяного. Кроме этого, из различных видов пехотного вооружения – гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – боевики вели огонь по позициям ВСУ вблизи Талаковки, Гнутово, Водяного, Широкино, Марьинки, Каменки, Павлополя, Новотроицкого, Лебединского, Опытного, Верхнеторецкого, Красногоровки и шахты Бутовка. Также по Водяному, Широкино и Марьинке велся снайперский огонь.

На луганском направлении из 122 мм артиллерии, 120 и 82 мм минометов обстреляли наши опорные пункты ВСУ вблизи Новотошковского. Также 122 мм артиллерийские системы и вооружение танка противник применил в районе Крымского, а минометы калибра 120 мм – под Троицким и Луганским. Кроме этого, из 82 мм минометов огонь велся по украинским укреплениях вблизи Причепиловки и Новозвановки, из гранатометов различных типов – около Попасной и Луганского, из вооружения БМП – в районе Троицкого, из стрелкового оружия – неподалеку Новоселовки.

В «ЛНР» заявили о семи нарушениях режима тишины со стороны ВСУ. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Донецкий, сел Желобок, Нижнее Лозовое и Веселогоровка. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщили об обстрелах по следующим направлениям: Авдеевка – Ясиноватая: применялось стрелковое оружие; Новолуганское – Доломитное: выпущено 4 мины калибром 82 мм, 2 гранаты из СПГ, применялось стрелковое оружие; Марьинка – Донецк (пос. шахты Трудовская): применялось стрелковое и снайперское оружие.