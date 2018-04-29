Пожар в Донецке: пострадали дети и спасатели. Новости

Сегодня, 29 апреля, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке произошел пожар в многоэтажном доме в Буденновском районе. Об этом сообщает «МЧС ДНР».

Почти два часа местные спасатели боролись с огнем, который охватил квартиру на шестом этаже 9-этажного дома по ул. 230-й Стрелковой дивизии.

В результате пожара, причины которого устанавливаются, пострадало 4 человека, из них 2 ребенка и 2 сотрудники спасательного отряда г. Донецка. Они получили отравление продуктами горения.

Отмечается, что спасатели в ходе разведки пожара, вывели на свежий воздух 6 человек, из них 3 детей. Детей вынесли в аппаратах со сжатым воздухом, вследствие чего спасатели и пострадали.