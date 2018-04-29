Масштабный ГогольFest в Мариуполе: фототроллейбус и голова из ларька. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) проходит самый масштабный украинский фестиваль современного искусства ГогольFest. Художники усеяли прифронтовой город гигантскими декорациями и арт-обьектами, пишет «Сегодня».

Троллейбус фотоаппарат – самый странный арт-объект из тех, что появились в городе. Такие пинхол-камеры в мире очень популярны. Но троллейбуса – ни одного, хвастает его создательница.

«Троллейбуса никогда еще не было. Если у вас есть грузовик, вы легко его купите и сделаете пинхол-фотоаппарат, а вот троллейбус есть только у города», – признается создатель фототроллейбуса Юлия Бельская.

Необычные инсталляции, арт-пространства и муралы находишь в самых неожиданных местах. То, что когда-то было руинами в городском парке, преобразил уличный художник Игорь Панченко.

«Вот решили сделать такую декорацию. Ее можно использовать как фотофон», – говорит художник Игорь Панченко.

Работы художников встречаются по всему Мариуполю. От исторической части – до берега моря. Промышленный город сейчас напоминает игру-квест.

«Одна из художниц Варвара Вимала превратила старый металлический ларек в голову Гоголя. И Мариуполь получил свою собственную голову Гоголя. Надеюсь они сохранят ее», – рассказывает директор фестиваля ГогольFest Максим Демский.

Впечатляют декорации и театральной части ГогольFestа. Огромная металлическая клетка – это сцена. Актеры внутри, зрители снаружи. Репетируют самую ожидаемую постановку фестиваля. «Собачья будка». Это спектакль-плач. В его основе отрывки из разных произведений, созвучных историческим событиям, которые происходили и происходят в Украине до сих пор.

«Так как мы этот спектакль играли от Парижа и даже до Москвы. И каждый раз мы у публики находили отзыв и для них это особый опыт. Думаю, мариупольчанам это будет непросто, но очень важно», – говорит режиссер, президент фестиваля ГогольFest Влад Троицкий.

Литовская певица Алина Орлова готовится к концерту. В Мариуполе – впервые, но уверяет: знает, что дать местной публике.

«Сейчас очень много всего, наверное слушателям в первую очередь не хватает искренности», – считает девушка.

Одна из идей фестиваля – открыть город для туристов и посоревноваться за право стать малой культурной столицей Украины.

Ране сообщалось, что фестиваль «Гогольфест» стартовал в Мариуполе.