В Донецке ранен мирный житель, – «ДНР». Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке ранен житель поселка Трудовские. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил глава «администрации» Петровского района города Максим Жуковский.

«Вчера вечером в результате обстрела поселка Трудовские получил осколочные ранения мужчина 1972 года рождения. Информация о раненом поступила где-то в 22:00. Точное время происшествия пока неизвестно», – сказал он.

Пострадавший был доставлен городскую больницу № 14.

Напомним, 28 апреля, во временно неподконтрольном украинскому правительству Докучаевске (Донецкая обл.) в результате обстрела 2 человека погибли, один получил ранение.