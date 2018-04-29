В Донецке ранен мирный житель, – «ДНР». Новости

В Донецке ранен мирный житель, – «ДНР»

29.04.18 11:42dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке ранен житель поселка Трудовские. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил глава «администрации» Петровского района города Максим Жуковский.

«Вчера вечером в результате обстрела поселка Трудовские получил осколочные ранения мужчина  1972 года рождения. Информация о раненом поступила где-то в 22:00. Точное время происшествия пока неизвестно», –  сказал он.

Пострадавший был доставлен городскую больницу № 14.

Напомним,  28 апреля, во временно неподконтрольном украинскому правительству Докучаевске (Донецкая обл.)  в результате обстрела 2 человека погибли, один получил ранение.

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