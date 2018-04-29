Ситуация в пунктах пропуска утром 29 апреля. Новости

Сегодня утром, 29 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 апреля через КПВВ последовало 38,9 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 8755 человек и 1145 транспортных средств;

«Марьинка» – 9765 человек и 1820 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7450 человек и 1550 транспортных средств;

«Гнутово» – 3640 человек и 850 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9280 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 0/100;

«Марьинка» – 10/70;

«Новотроицкое» – 20/20;

«Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Влад: «8:17. В сторону Донецка, на Майорске, около 50 машин, перевозы прибывают постоянно, без них никак».

КПВВ «Марьинка»:

Настя: «9:11. В сторону Украины, очередь до конца моста».

О ситуации на КПВВ «Новотроицкое», «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.