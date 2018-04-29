На блокпосте возле Горловки члены вооруженных формирований угрожали ОБСЕ. Новости

На блокпосту, расположенном к северу от Горловки (неподконтрольна правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), шестеро вооруженных членов незаконных вооруженных формирований препятствовали деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в отчете Миссии.

Члены НВФ остановили патруль СММ, состоявший из пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях, которые направлялись из подконтрольных в неподконтрольные правительству районы Донецкой области. Они требовали провести осмотр багажников автомобилей СММ, и патруль согласился выполнить это требование.

После проверки багажников они также потребовали открыть все ящики для инструментов из обоих автомобилей, чтобы «убедиться, что СММ не перевозит оружие». Наблюдатели объяснили, что мандатом Миссии предусмотрена свобода передвижения и что данное требование является ограничением их свободы передвижения. После этого члены вооруженных формирований ответили, что наблюдатели могут либо выполнить их требование, либо вернуться в подконтрольные правительству районы. Патруль связался с базой и получил совет подождать дальнейших распоряжений, а тем временем члены команды СММ общались с соответствующими собеседниками от вооруженных формирований.

В 15:17 двое мужчин подошли к членам патруля Миссии и сообщили, что если те не выполнят требование открыть ящики для инструментов или вернуться обратно в подконтрольные правительству районы, они вызовут «команду специального назначения», чтобы та отвезла наблюдателей в другое место для проверки содержимого обоих автомобилей.

В 15:36 наблюдателям позволили проехать, но только после того как они показали содержимое ящиков для инструментов, аптечек и спальных мешков. Команда СММ благополучно вернулась на базу в Донецке.