КПВВ за неделю: Граждане Грузии и Ливана и проблемы с документами . Новости

В течение недели военнослужащие Донецкого пограничного отряда продолжали фиксировать нарушения при пересечении линии соприкосновения на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово». Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко в своем Facebook.

В частности, среди товаров, выявленных общей обзорной группой пограничников и представителей Государственной фискальной службой (ГФС) были табачные изделия – в двух случаях. Общее количество пачек составило 4180. Граждане и в пешем порядке, и скрытыми в конструктивных особенностях авто пытались провезти их на подконтрольную территорию, чтобы реализовать без акциза, с поддельным акцизом и акцизом «ДНР» на рынках Мариуполя.

Встречались на КПВВ также и иностранные граждане, которые превысили срок пребывания в Украине. Так, на КПВВ «Гнутово» по маршруту Донецк –Мариуполь прибыл гражданин Грузии, который превысил срок пребывания в Украине на 247 суток, а через КПВВ «Новотроицкое» направлялся гражданин Ливана, который превысил срок пребывания на территории Украины на 120 суток. Оба мужчины были переданы представителям Национальной полиции для составления процессуальных документов.

«Наиболее распространенными проблемами с документами и на этой неделе оставалось отсутствие разрешения на вывоз ребенка к временно неподконтрольной украинской власти территории Украины одного из родителей и отсутствие второго возрастного фото в паспортном документе», – написала Карпиленко.

Также не обошлось без предложения неправомерного вознаграждения пограничникам в размере 2000 гривен в контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое».

«К сожалению, зафиксирована и очередная провокация со стороны российско-террористических войск – граждан на временно оккупированной территории сдерживали в искусственной очереди и пропустили под самое закрытие КПВВ «Новотроицкое». Украинские пограничники работу продлили, граждане были пропущены в установленном порядке», – резюмировала представитель погранслужбы.