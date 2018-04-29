Водяное: Некогда элитный поселок под Донецком превратился в призрак (Фото). Новости

На Донбассе села и поселки, которые еще четыре года назад входили в перечень так сказать «элитных», сегодня выгорели дотла, а вместо богатых и ухоженных домовладений стоят разбитые руины. Некоторые села в Донецкой области вроде Широкино, Водяного, Песок, Опытного и вовсе превратились в призраков. Об этом сообщают наблюдатели Харьковской правозащитной группы (ХПГ), которые проехали всю линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Так, село Водяное – крайняя точка украинской территории. Впереди – Донецкий аэропорт. Доступ общественности, журналистов, тем более правозащитников, в этот и еще ряд населенных пунктов на линии разграничения крайне ограничен. «То, что нам удалось зафиксировать на фото и видео, а также узнать из рассказов местных жителей, повергает в ступор и полное непонимание того, что происходит на территории, де-юре и де-факто контролируемой украинскими властями», – отмечают правозащитники.

В населенном пункте нет школы, детского сада, сельского совета, медицинского учреждения, почты, аптеки, рабочих мест, полноценной коммуникации с внешним миром. Населенный пункт не газифицирован. Здесь нет водопровода. Питьевая вода только из колодца. В селе нет ни одного продуктового магазина, не говоря уже о хозяйственных.

К началу боевых действий на Донбассе село считалось элитным и достаточно богатым. До вооруженного конфликта в Водяном постоянно проживали около 500 человек. Плюс на летний период приезжали «дачники» с детьми и внуками. Сегодня в селе остались 40 человек: все пенсионеры, или люди предпенсионного возраста. Детей в населенном пункте нет.

Единственная связь с внешним миром – пара-тройка волонтеров, которые завозят продукты, изредка заезжают международные организации, представители протестантских церквей и военные, которые раз в месяц привозят газеты и некоторую помощь.

Один раз в месяц приезжает машина «Укрпочты» для того, чтобы выплатить пенсии некоторым жителям. «Ключевое слово – некоторым. Потому что не все жители Водяного, которые являются пенсионерами, получают свои выплаты. Связано это с тем, что жителей прифронтовых территорий обязали проходить так называемую верификацию в отделениях "Ощадбанка". А часть селян-пенсионеров прикованы к постели и не имеют физической возможности это сделать. Нам стало известно о двух женщинах, которые не получают свою пенсию уже несколько лет именно из-за невозможности пройти верификацию», – рассказали правозащитники.

Ни фельдшерско-акушерского пункта, ни амбулатории, ни даже медицинской сестры в селе нет. Один раз в два месяца в село приезжают представители организации «Врачи без границ». Если возникает экстренная ситуация (а с учетом того, что практически все жители – старики, то это случается часто), «скорая помощь» выезжает или из Очеретино, или из Селидово. В среднем, чтобы добраться до села, бригаде медиков необходимо около часа. И это только в дневное время суток. Если есть вероятность обстрелов, медики ехать отказываются. Так же, как и отказываются ехать ночью.

По информации ХПГ, на территории села нет сельского совета. До вооруженного конфликта Водяное относилось к Песковскому совету Ясиноватского района Донецкой области. С того момента, как установилась линия разграничения, а Песковский совет перестал функционировать из-за отсутствия депутатского корпуса, село Водяное отошло в подчинение Ясиноватской военно-гражданской администрации, которая находится в Очеретино. Территориальная удаленность от райцентра составляет более 50 км. Возможность коммуникации с органами власти в Водяном практически отсутствует. На данный момент жители села утверждают, что с началом боевых действий и началом полной изоляции от внешнего мира, населенный пункт ни разу не посещал ни один представитель власти. «То есть о том, как люди выживают в таких условиях, власть предпочитает не задумываться», – отмечают правозащитники.

Транспортное сообщение в населенном пункте отсутствует полностью. Здесь нет никакого общественного транспорта. Если возникает необходимость выехать в «цивилизацию», местные жители пользуются услугами односельчан, у которых есть собственный транспорт. Такая поездка в среднем каждому жителю Водяного обходится от несколько сотен гривен. Для любого жителя Водяного эта сумма неподъемная.

Рабочие места в населенном пункте также отсутствуют. До вооруженного конфликта люди были трудоустроены на предприятиях областного Донецка. С установлением линии разграничения эта возможность оборвалась. «Отсюда вытекает следующая проблема – часть жителей села не успели доработать до выхода на пенсию. Соответственно, потеряли какой-либо доход. Единственный способ выжить в Водяном – пенсия, или родственник, который получает пенсию», – рассказали в ХПГ.

Значительная часть домовладений и вся инфраструктура в селе – разрушены. Незначительное количество поврежденных домовладений было восстановлено с помощью исключительно международных благотворительных организаций.

В Водяное за время конфликта зафиксировано 3 случая гибели гражданских. В том числе две женщины и один мужчина.

На сегодня прилетов по населенному пункту не фиксируется. Самый жесткий период боевых действий – 2014-2015 годы. Однако звуки работающих неподалеку орудий слышны здесь постоянно, как днем, так и ночью.

Мобильная связь в Водяном работает с очень большими перебоями. Для того, чтобы дозвониться куда-либо, нужно найти определенное место на возвышенности.

Здесь нет украинских телеканалов и радио. Основные источники информации – радио «Республика», «Победа», «Столица».

Единственная информация о том, как живется в Украине, к жителям Водяного попадает от военных один раз в месяц, когда те привозят газеты. «Информационного выбора у жителей Водяного естественно нет», – отметили правозащитники.

Читайте также: