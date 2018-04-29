Жизнь в прифронтовом поселке: Большинство семей разделено линией разграничения (Фото). Новости

В прифронтовой поселок Гольмовский (Донецкая обл.), расположенный на линии соприкосновения сторон, волонтеры привезли хлеб и куртки мирным жителям. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Помощь выдавали жителям по улице Гладосовской. «Данная улица отделена от остальной части поселка линией соприкосновения», – отметил Каплин.

По его словам, здесь остаются 36 человек, в том числе 1 ребенок пяти лет. Большинство семей разделено линией соприкосновения, а дорога из Гладосовской в остальную часть поселка Гольмовский, которая не контролируется правительством Украины, перекрыта и заминирована, поэтому, чтобы попасть к родственникам, которые физически живут в двух километрах, теперь необходимо ехать через КПВВ «Майорск», объезжая около 300 км. «Дорогу в поселение с контролируемой территории можно очень условно назвать дорогой – это вчерашняя грунтовка через заминированное поле, которую отсыпали крупным камнем», – рассказал волонтер.

Также он добавил, что 2 пенсионера на Гладосовской не получают пенсию по причине того, что улица внесена в Перечень 1 Постановления Кабинета министров Украины 1085 (как неподконтрольная территория) и по документам является частью временно неподконтрольного украинской власти города Горловка. «1 мужчина живет с советским паспортом, данные случаи приняты в работу нашей командой», – написал Каплин.

«Вот там смотришь обычные, привычные украинские домики, со ставнями, зеленым забором или зелеными воротами. Но сколько пришлось пережить их хозяевам, и впереди еще... сердце разрывается», – прокомментировала пользователь соцсети Алеся.

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