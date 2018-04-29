На Луганщине проходят выборы в объединенных территориальных громадах. Новости

Сегодня, 29 апреля, в Луганской области проходят первые выборы в Лозно-Александровской объединенной территориальной громаде (ОТГ). Выбирают депутатов поселкового совета и поселкового голову. Кроме того, в селе Новочервоное, которое стало частью Нижнедуванской ОТГ, проходят выборы старосты. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, в Лозно-Александровской ОТГ создано 5 участков с общим количеством 1966 избирателей. В селе Новочервоное – один участок с общим количеством 616 избирателей.

Участки для голосования открыто в 8:00. Отмечается, что избирательный процесс происходит в соответствии с действующим законодательством.

По информации пресс-службы, в состав Лозно-Александровской ОТГ вошли Лозно-Александровский поселковый совет (поселок Лозно-Александровка, села Алексаполь и Петровка), Мирненский сельский совет (поселок Мирный, села: Кочино-Распасеевка, Новопокровка, Нянчино, Попасная) и Солидарненский сельсовет (села Солидарное, Гладково, Калиновая Балка, Николаевка).

В состав Нижнедуванской ОТГ вошли Нижнедуванский поселковый совет (пгт Нижняя Дуванка, села: Вестатовка, Куликовка, Новониканоровка, Александровка, Твердохлебово) и Новочервоненский сельсовет (село Новочервоное).

«Всего сегодня в 40 ОТГ в 17 областях Украины продолжаются первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных советов (городских – 4, поселковых – 16, сельских – 113)», – подытожили в ЛугОВГА.

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