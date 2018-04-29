Выплаты переселенцам пойдут в строку на компенсацию от РФ, – Гримчак. Новости

Выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) c временно неподконтрольных украинской власти территорий должна компенсировать Российская Федерация. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрий Гримчак в эфире телеканала «112 Украина».

«То, что надо подавать в РФ, я думаю, что мы, несмотря на все наши недостатки, за последние годы сделали шаг вперед, поэтому я думаю, что все, что было разрушено, будет оценено, и даже эти выплаты, которые сегодня получают внутренне перемещенные лица, небольшие с точки зрения отдельного человека, но это миллиарды грн украинского бюджета, которые выплачиваются. Я думаю, что это тоже пойдет в строку на компенсацию от РФ», – сказал он.

Кроме того Гримчак отметил, что сейчас чтобы обеспечить жильем всех зарегистрированных переселенцев, нужно как минимум 16 млрд долларов. «Только для тех, кто есть, 1 млн 600 тыс (переселенцев, – прим.), для того, чтобы их всех обеспечить жильем, надо 16 млрд долл. минимум. У нас сегодня армия, в год бюджет всей нашей армии 2,5 млрд долл. Поэтому на сегодня все, что можем, финансово государство делает», – сообщил замминистра МинВОТ.

Он добавил, что сейчас есть государственная программа, по которой местная власть может купить для переселенцев временное жилье. «Там не очень большие деньги, 36 млн на это выделено, по-моему, но если, условно говоря, городской совет Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл., – прим.) решит и есть возможность купить, он обращается, наше министерство подтверждает и это возможно, эти деньги уже есть в бюджете, это можно сделать, и это правильно с точки зрения человечности», – отметил Гримчак.

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