В полиции показали, как будут зачищать Донбасс (Фото) . Новости

Сводный отряд киевских полицейских на полевых учениях отработал практические навыки, необходимые для работы в составе полицейской миссии при зачистке временно неподконтрольной украинскому правительство территории Донбасса, передает «112 Украина».

Кадровые сотрудники киевской полиции, следователи, оперуполномоченные, участковые и работники других служб на полигоне отработали операции по освобождению заложников, взятие под контроль зданий и сооружений. А также передвижение с бронетехникой, выставление мобильных блокпостов и тактическую медицину.

«Этот сводный отряд не военное подразделение, они не должны вести линейный бой и проводить наступательные операции. Задача этого отряда – работа с людьми на освобожденных территориях, проведение осмотров, то, что они делают ежедневно тут. Сейчас мы даем им военные навыки, которые станут дополнением к их профессиональным навыкам при проведении полицейских миссий», – рассказывает присутствующий на учениях глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Такой отряд в полиции Киева существует с 2016 г. За время регулярных учений, которые проводятся по три-четыре раза в год, сотрудники отряда притерлись друг другу, нашли общий язык и знают, что и как делать в рамках поставленных задач. Но текущая ситуация в стране меняется, а вместе с ней и задачи отряда.:

«Мы понимаем, что в ближайшее время нам придется зачищать временно оккупированную территорию в рамках полицейской миссии, поэтому и готовимся», – говорит замначальника киевской полиции Виктор Нечитайло.

Старший участковый полиции Святошинского управления полиции капитан Максим Сокол служит в органах внутренних дел с 2012 г. Боевого опыта в районе АТО у него нет, поэтому и пошел в сводный отряд: «В районе АТО не служил, в сводный отряд записался добровольно, для совершенствования своих профессиональных качеств, умений, обращения с оружием и боеприпасами. Зачистка Донбасса – наша непосредственная задача на будущее. Я надеюсь, что уже в ближайшее время мы приступим к выполнению этой задачи. Личный состав отряда готов к этому процентов на 80», – уверен участковый.

В качестве инструкторов у сводного отряда полицейских бойцы полка «Киев». Это добровольческое подразделение, созданное еще в 2014 году. Полк «Киев» несет службу в районе АТО уже 4 года, и им есть, что рассказать и показать полицейским. «У них большой боевой опыт, который не заменить никакими учениями. Его они сегодня и передают нашим сотрудникам», – говорит Крищенко.

По его словам, в сводном подразделении киевских полицейских около 70% сотрудников могут принять участие в полицейской миссии, в полку «Киев» – 90%. «Лично я готов освобождать Донбасс в первых рядах», – говорит Крищенко.