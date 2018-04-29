Нет слов: Последствия обстрела прифронтового поселка на Донетчине (Фото). Новости

В прифронтовом поселке Луганское (Донецкая обл.) в результате недавнего артиллерийского обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) разрушены хозяйственные постройки, поврежден дом одного из дворов, перебит газопровод, линии электропередач, раскурочены деревья.

Сообщается, что обстрел велся из артиллерийской системы калибра 122 мм.

В период весенних полевых работ немало селян обнаружили на своих огородах незапланированные воронки, которые «удобрили» землю ржавым металлом.

«Плита упала. Я даже не знаю. У меня слов нету», – сказала местная жительница Валентина.

Напомним, на луганском направлении из артиллерии калибром 122 мм и из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов НВФ обстреливали украинские позиции в Луганском.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Военного телевидения Украины

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