Ситуация в пунктах пропуска днем 29 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 29 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск:

Яна: «11:12. В сторону Украины на ДНР-посту авто очередь основная примерно 100, льготная штук 20, движение слабое»;

Алиса: «12:07. На ДНРтаможне в Горловке очереди жутчайшие. После того, как там взяточников показательно на камеру "замели", таможня "мстит"»;

Елена: «13.18. Люди по 2 дня стоят и возвращаются; и чего добиваются? отыгрывайтесь на тех, кто замел; а вообще там жесть уже давно, президент сказал : не .....вам там шастать. Сидите дома».

КПВВ «Марьинка»:

Ольга: «13:16. На въезд на Марьинке никого, у ДНР льготная небольшая, основная машин 50. На выезд у ДНР общая очередь начинается на съезде с моста, льготная до 10 машин. На выезд на 0 украинском машин 40. Пешая есть и там и там, не очень большая».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виктор: «13:07. Час назад: Новотроицкое и Перлына – по нескольку машин чисто на проверке, Еленовка в Донецк – машин 20-30, в Мариуполь – около 50. Очень медленно пропускают, хоть и в два ряда».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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