Над Донецком поднялся столб дыма (Фото). Новости

Сегодня, 29 апреля, жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают в социальных сетях о большом столбе дыма, который виден над городом.
«Донецк, центр. Что это там такое?! Столб черного дыма в небе! Вид с переезда на Левобережной и от Спарты пять минут назад», – пишет автор поста Евгения.
В комментариях пользователи также пишут, что столб дыма виден из разных частей города и предполагают, что это горят камыши.
- Марина: «Похоже камыш горит со стороны новой объездной. С балкона видна та сторона»;
- Евгения: «Жуть какая! На фото оно не так эффектно, но такое впечатление, что в городе»;
- Марина: «Нет, не в городе. Там камыша полно, а с ним у нас именно так борются. Каждый год одно и то же»;
- Оксана: «Это между Пастуховкой и Гладковкой – камыш или трава...»;
- Виктория: «На Кирша тоже постоянно камыши палят, мне так жаль местных уток и пр. птиц».
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