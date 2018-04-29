Над Донецком поднялся столб дыма (Фото). Новости

Над Донецком поднялся столб дыма (Фото)

ДН

29.04.18 13:41dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Сегодня, 29 апреля, жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают в социальных сетях о большом столбе дыма, который виден над городом.

«Донецк, центр. Что это там такое?! Столб черного дыма в небе! Вид с переезда на Левобережной и от Спарты пять минут назад», – пишет автор поста Евгения.

В комментариях пользователи также пишут, что столб дыма виден из разных частей города и предполагают, что это горят камыши.

  • Марина: «Похоже камыш горит со стороны новой объездной. С балкона видна та сторона»;
  • Евгения: «Жуть какая! На фото оно не так эффектно, но такое впечатление, что в городе»;
  • Марина: «Нет, не в городе. Там камыша полно, а с ним у нас именно так борются. Каждый год одно и то же»;
  • Оксана: «Это между Пастуховкой и Гладковкой – камыш или трава...»;
  • Виктория: «На Кирша тоже постоянно камыши палят, мне так жаль местных уток и пр. птиц».
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