Над Донецком поднялся столб дыма (Фото). Новости

Сегодня, 29 апреля, жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают в социальных сетях о большом столбе дыма, который виден над городом.

«Донецк, центр. Что это там такое?! Столб черного дыма в небе! Вид с переезда на Левобережной и от Спарты пять минут назад», – пишет автор поста Евгения.

В комментариях пользователи также пишут, что столб дыма виден из разных частей города и предполагают, что это горят камыши.