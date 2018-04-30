Красивые места, лебеди, беседки: Ландшафтный парк «Клебан-Бык» на Донетчине (Фото). Новости

В региональном ландшафтном парке «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) в июле состоится празднование народного праздника Ивана Купала. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации Сергей Натрус.

«В июле месяце в РЛП "Клебан-Бык" пройдет празднование "День Ивана Купала". Место выбрано очень красивое. Прикрепил специально несколько фотографий, чтобы можно было посмотреть на красоту парка, лебедей, беседки. Кстати, в этом красивом месте можно отдохнуть, полюбоваться природой и просто провести время с близкими и родными людьми на природе», – написал он.

Пользователи соцсети прокомментировали эту новость:

Светлана: «Красивые места, важно сберечь... К сожалению, "сделать общедоступным" и "сберечь" на практике часто вступают в противоречие»;

Sergii: «"Купальські роси" по Донбаські – це круто!»;

Валентина: «Очень жаль такую красоту. После празднования вся травка будет вытоптана, а лебеди от шума скорее всего покинут эти места. Действительно ли целесообразно проводить там такие массовые мероприятия?».

РЛП «Клебан-Бык» располагается в устье реки Клебан-Бык, на берегах Клебан-Быкского водохранилища.

Напомним, в селе Александро-Калиново (Константиновский р-н, Донецкая обл.) находится уникальный музей под названием «Довкілля». Одна из музейных комнат отдана под единственный в зоне антитеррористической операции музей АТО.

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