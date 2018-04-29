Соблюдение прав человека на неподконтрольном Донбассе обсудят на заседании Минской группы, – омбудсмен. Новости

Проблема соблюдения прав человека на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса будет поднята на заседании Минской группы. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время встречи с советником Комиссара Совета Европы по правам человека Еленой Пецун, передает пресс-служба омбудсмена.

Как сообщила Денисова, в Украине в результате вооруженного конфликта на востоке погибло более 10 тыс. человек. Сейчас офис омбудсмена отправил запросы в соответствующие органы власти, чтобы создать реестр тех, кто стал жертвой конфликта.

Отмечается, что в планах омбудсмена – также проведение мониторинга соблюдения прав человека на неподконтрольных территориях. «В Украине нарушается основополагающее право человека – право на жизнь. Сейчас мы общаемся со всеми международными организациями, чтобы совместно провести мониторинг соблюдения прав человека на оккупированных территориях. Этот вопрос также будет обсуждаться на заседании Минской группы в блоке гуманитарных вопросов», – сказала Денисова.

Напомним, в Украине не существует единой государственной системы учета погибших и раненых гражданских лиц во время боевых действий 2014-2018 годов, а региональные государственные органы и органы местного самоуправления Луганской и Донецкой областей имеют различные методические подходы к учету жертв войны (или вообще не ведут учета). Поэтому есть определенное расхождение в полученных цифрах по погибшим, раненым и пропавшим без вести. Об этом говорится в первом исследовании правозащитников о последствиях военного конфликта для гражданских жителей на востоке Украины – докладе «Потери гражданского населения в результате военного конфликта на востоке Украины (2014-2018 гг.)», обнародованном Харьковской правозащитной группой (ХПГ).

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