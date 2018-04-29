Жилищные субсидии могут потерять до 20% украинцев, – Минсоцполитики. Новости

В следующем отопительном сезоне субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг может лишиться каждая пятая украинская семья. Точное количество украинцев, которые потеряют право на субсидии после изменения критериев их начисления, станет понятно примерно через полгода. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко (на фото).
По его словам, примерно 15 – 20 % тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы с начала нового отопительного сезона. Это связано с принятыми Кабинетом Министров изменениями критериев предоставления льгот.
Музыченко рассказал, что субсидии могут потерять люди, которые имеют новые автомобили.
«Это автомобили моложе 5 лет. То есть, не сам факт совершения покупки в течение последних 5 лет, а наличие автомобиля, со дня выпуска которого прошло меньше времени. То есть, это достаточно ценные вещи», – пояснил он.
Также на субсидию не смогут претендовать те, кто имеет жилье с большой квадратурой .
«Для квартир это 120 квадратных метров, для домов – 200. Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа – то есть, там, где активно проживает большое количество граждан», – рассказал Музыченко.
По его словам, новые правила назначения субсидий должны повысить эффективность программы жилищных субсидий.
«Предусмотрено больше стимулов для того, чтобы наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос относительно своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали», – сказал Музыченко.
Как сообщалось ранее, Кабмин вводит новые правила предоставления субсидий.
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