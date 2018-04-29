Субсидии по-новому: Кому нужно подать повторно заявление и декларацию. Новости

В Украине с 1 мая 2018 года начинает действовать новый подход к назначению субсидий. Это решение принято в рамках подготовки к монетизации субсидий, которая предусматривает получение помощи в денежной форме и планируется к внедрению в течение следующего отопительного сезона. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что при применении новых критериев назначения субсидий все те, кто нуждается в помощи, будут, как и раньше, получать государственную помощь. Новые правила назначения жилищных субсидий не касаются малообеспеченных людей, пенсионеров или официально зарегистрированных безработных. «Зато сократится количество тех, кто обращается за субсидиями, имея на самом деле доходы достаточные для того, чтобы самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Тратить средства налогоплательщиков, а тем более в форме прямых денежных выплат, для того, чтобы покрывать содержание больших домов тех, кто скрывает свои доходы, неэкономное потребление, является нарушением социальной справедливости», – говорится в сообщении.

При этом, если раньше субсидию переназначали на новый период раз в год в мае и отдельно рассчитывали ее размер на летнее и зимнее время, то теперь, согласно новой программе жилищных субсидий, это будет происходить дважды в год – в мае и октябре. Но для большинства домохозяйств, которые уже пользуются помощью, субсидии, как и раньше, переназначат автоматически с учетом доходов за предыдущие 2 квартала.

Повторно заявление и декларацию нужно будет подать:

арендаторам жилья;

внутренне перемещенным лицам ;

; тем семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц;

тем семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы;

тем семьям, в которой произошли изменения в составе семьи в течение последнего года;

тем семьям, которые по состоянию на май 2018 года будут иметь задолженность за жилищно-коммунальные услуги более 2-х месяцев и не погасят ее до июня 2018 года.

Напомним, 27 апреля правительство Украины обновило программу предоставления субсидий. По ней, начиная со следующего отопительного сезона, субсидии будут выдаваться живыми деньгами.

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