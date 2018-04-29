Спасите от мух, крыс, чертей и фонарей: В полиции рассказали о курьезных вызовах (Фото). Новости

За одни сутки в Мариуполе (Донецкая обл.) на горячую линию «102» поступают более пятисот сообщений от жителей города. При этом некоторые из них выглядят явно абсурдно, но патрули все равно вынуждены выезжать по таким сообщениям, установить обстоятельства и провести другие процессуальные действия.

Патрульные полицейские города составили рейтинг сообщений, которые отнимают 30% времени инспекторов. А в это время люди, действительно нуждающиеся в помощи, могут ее не дождаться.

Рейтинг сообщений на своей странице в Facebook опубликовал патрульный полицейский Денис Павлов.

3 место рейтинга

Заявительница сообщила, что возле их дома с самого утра стоит подозрительный велосипед (черного цвета). Вызов МЧС приняла на украинском. Рапорт УПП полицейского от 02.01.2018 года 19:43: « Прибыв на вызов: обнаружение подозрительного предмета по ул. ***********, обнаружили заявителя Ф.И.О. которая сообщила, что возле двора ее дома уже вторые сутки стоит чужой велосипед. Женщина вызвала бригаду МЧС на место происшествия. Вместе с работниками МЧС было установлено, что предмет не является опасным или заминированным, а только пристегнут к дереву замком. Угрозы не представляет. В полицию с заявлением о ворованном велосипеде никто не обращался, владельца установить невозможно. Заявительница от написания заявления и объяснения отказалась, ответа не требует. При проверке нарушений не выявлено » .

2 место рейтинга

Рабочие аптечного пункта №2 по ул. ***********, у Крамного. «Панаир» отказываются брать плату за лекарства мелкими средствами. М/ж заявительницы: ул. ********. Рапорт УПП полицейский от 04.01.2018 года 15:05: « КОНФЛИКТ 14:31 пр. ********** Заявитель Ф.И.О. Рабочие аптечного пункта №2 по ул. **********, у Крамного. "Панаир" отказываются брать плату за лекарства мелкими средствами. М/ж заявительницы: ул. **********. Прибыв на место вызова и пообщавшись с заявительницей и фармацевтом аптечного пункта #№2, конфликт был исчерпан. Заявлений и объяснений не поступало. От ответа заявитель отказался » .

1 место рейтинга

Заявительница сообщила, что ее дети на протяжении 2 лет не хотят с ней общаться. Просит помощи сотрудников полиции. Рапорт УПП полицейский от 30.03.2018 года 10:47: « Получили вызов ОБРАЩЕНИЕ информационного характера 10:23 ул. ***********. Заявитель Ф.И.О. Заявительница сообщила, что ее дети на протяжении 2 лет не хотят с ней общаться. Просит помощи сотрудников полиции. Прибыв по месту вызова, было установлено, что информация не подтвердилась, а также было понятно, что заявитель находится в состоянии опьянения, четкой информации не предоставил, от помощи полиции отказался. Заявлений и объяснений не поступало, ответа не требует » .

«Сегодня в нашем рейтинге указана самая малая часть тех сообщений, с которыми приходится сталкиваться инспекторам полиции, на что тратится драгоценное время в которое возможно Вы же ожидаете помощи полиции когда она действительно нужна...», – написал он и опубликовал скрины с экрана вызовов в других городах Украины.