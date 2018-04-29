В Донецке у магазина на гранате подорвался мужчина, – соцсети. Новости

Сегодня, 29 апреля, во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на гранате подорвался мужчина. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Возле первого республиканского супермаркета по адресу пр. Красногвардейский, 20 а г. Донецка неизвестный мужчина возрастом приблизительно 30-35 лет подорвался на гранате. Мужчина скончался до приезда скорой помощи», – говорится в сообщении.

В комментариях горожане подтверждают факт.

Татьяна: «Сегодня ночью примерно в 00:40 раздался взрыв. Сигналки на авто сработали. Район – автомагазин (Покровка). Похоже на этот случай»;

Вика: «Взрыв около ПРС по Червоногвардейскому проспекту (район Покровского рынка). Мужчина взорвался на гранате.. лежит весь разорванный. На место ЧП практически сразу прибыли МЧС и полиция»;

Алла: «У меня мама живет там, это правда».

Напомним, у продуктового магазина в Ровеньках (Луганская обл., подконтролен «ЛНР») была обнаружена растяжка.

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