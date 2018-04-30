Сводка из зоны АТО за 29 апреля: версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) совершили 47 обстрелов позиций ВСУ. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение. Еще один военнослужащий – боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении из 122 мм артиллерии противник вел огонь по укреплениям вблизи Причепиловки, а из 82 мм минометов – в районе Новозвановки. Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и зенитную установку агрессор применил по опорным пунктам у Новгородского, а стрелковое оружие – дважды у Станицы Луганской.

На донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ у Авдеевки и шахты «Бутовка». Кроме этого, из различных видов пехотного вооружения – гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – огонь велся по опорным пунктам вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Опытного, Каменки, Широкино, Песок, Невельского и Лебединского. Также в районе Водяного НВФ применили противотанковый ракетный комплекс.

В «ЛНР» заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня. Там утверждают, что обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Лозовое, Пришиб и Логвиново. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщили, что обстрелы велись по направлениям Авдеевка – Ясиноватая: выпущено 29 гранат из АГС, применялось стрелковое оружие; Троицкое – Озеряновка: применялись БМП-1 (6 выстрелов), БМП-2 (30 выстрелов), АГС (29 гранат) и стрелковое оружие; Славное – н.п. Еленовка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, под обстрел попало Зайцево. В результате один дом сгорел, еще одно домостроение уничтожено прямым попаданием. Информация о пострадавших уточняется.