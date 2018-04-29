В Новотроицком обнаружили схрон диверсантов (Фото, видео). Новости

Схрон незаконных вооруженных формирований (НВФ) с большим количеством патронов обнаружили оперативники Госпогранслужбы вблизи жилых домов Новотроицком (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко в своем Facebook.

«Оперативниками Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ была отработана информация относительно нахождения тайника с боеприпасами на пустыре в населенном пункте Новотроицкое. В земляном тайнике оперативниками обнаружено почти 3000 патронов различных калибров, в частности: 5.45; 7.62; 12.7», – написала она.

При этом Карпиленко подчеркнула, что патроны находились неподалеку от жилых домов и трассы Мариуполь-Донецк, и могли быть использованы диверсантами.

«В дальнейшем обнаружены патроны были переданы саперам 93-й бригады для уничтожения», – проинформировала представитель пограничников.