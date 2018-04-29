Политика России будет пересмотрена и это позволит ввести миротворцев на Донбасс, – мнение. Новости

Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук (на фото) считает, что политика России будет пересмотрена и это позволит ввести миротворческую миссию на Донбасс. Такое мнение он высказал во время визита в Донецкую область.

По его словам, Украина проявила намного больше и воли, и способности выдержать в этой борьбе, чем надеялся ее противник. «Но и он (Россия, – прим.) еще имеет ресурсы, чтобы поддержать это противостояние. Я надеюсь, что этот конфликт, который до определенной меры теперь превратился в еженощные такие перестрелки в холостую, что "холостая политика", а в частности, политика России при этом, будет пересмотрена. И что будут сделаны те шаги, которые, скажем, позволят внедрение миротворческой миссии. Тут в счет входит и международная ситуация, события, которые происходили недавно в Сирии, и так дальше. Я надеюсь, что это сигналы в первой степени, что Россия не всемогущая, что она не может только диктовать другим правила и что она должна сесть за стол переговоров по-честному и позволить Украине восстановить свою территориальную целостность», – сказал Роман Ващук.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Общественное ТВ Донбасса