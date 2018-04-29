Единое окно: Участники АТО и члены их семей могут получить соцпомощь в Мариуполе. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) начал работу центр оказания социальной помощи участникам АТО и членам их семей. Здесь военнослужащие смогут получить не только консультацию по интересующему вопросу, но и непосредственную помощь, пишет «Радио Свобода».

Осуществлять проект начал Мариупольский городской центр социальных служб. Финансирование работы центра осуществляется за средства городского бюджета. По словам директора центра Надежды Астаниной, работа в нем ведется по принципу единого окна. Военные могут получить любую услугу в одном месте и не тратить время на решение своих проблем, проводя его в очередях. «Здесь принимают специалисты департамента социальной защиты населения. Это самая популярная из услуг, потому что многие льготы реализуются для участников АТО именно через этот департамент. Это консультации по вопросам санаторно-курортного лечения, предоставления средств реабилитации. Очень востребованы сегодня административные услуги, управления городского управления здравоохранения, юридического департамента, управления земельных отношений. Здесь можно сдать документы на получение жилья. И при необходимости получить психологическую помощь», – рассказала Астанина.

Работают в центре 5 человек из вышеперечисленных управлений города. Как рассказала администратор центра, психолог Олеся Манык, за несколько дней работы к ним обратилось по различным вопросам уже более 20 человек. «Самые насущные темы обращений – постановка на квартирный учет и получение земельного участка. А вот обращений к психологу еще не было, но я думаю, что в перспективе это будет. Для начала людям нужно привыкнуть к тому, что есть центр, куда они могут обратиться. Поход к психологу – очень серьезное решение, не каждый сразу к этому приходит. Как минимум, человеку нужно почувствовать доверие к специалисту, прежде чем к нему пойти», – считает психолог.

Полковник ВСУ Тарас Грень говорит, что потребность в подобном центре возникла давно. Инициировали его создание сами военные. Теперь здесь можно решить любой вопрос, а спектр предоставляемых услуг будет расширяться, отмечает военный. «Зная опыт работы таких центров в других городах, я надеюсь, что в Мариуполе этот центр будет способствовать объединению военнослужащих и членов их семей. Потому что есть очень важный аспект, которым занимаются подобные центры, это работа с женами военнослужащих, которые сейчас служат или возвращаются из АТО. Это требует внимания, потому что человек, который находился в стрессовой ситуации определенное время, нуждается в несколько особом внимании и заботе», – сказал он.

В перечне услуг, предоставляемых центром социальной помощи для ветеранов АТО, отсутствует только услуга Пенсионного фонда. Консультации этой службы пока недоступны. Но, как уверяют специалисты центра, работа в этом направлении ведется.

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