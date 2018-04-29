«Заря» выиграла важный матч у «Вереса». Новости

Футболисты луганской «Зари» приблизились к полтавской «Ворскле» в борьбе за бронзовые награды чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги. Луганчане на запорожской «Славутич-Арене» победили в 29-м туре ривненский «Верес» - 1:0. Решающий мяч на 59-й минуте забил бразилец Юри.

Статистические данные этой игры:

«Заря» (Луганск) – «Верес» (Ровно) – 1:0 (0:0)

Главный арбитр – Денис Шурман (Киевская область)

Ассистенты арбитра – Виктор Матяш (Донецк), Владимир Володин (Херсон)

4-й арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Судейский наблюдатель – Сергей Лисенчук (Киев)

Делегат ФФУ – Олег Кучер (Ровно)

«Заря»: 1. Андрей Лунин, 3. Александр Сваток, 5. Артем Гордиенко, 18. Александр Андриевский, 20. Александр Караваев (К), 24. Александр Тымчик (8. Игорь Харатин, 18), 28. Артем Громов, 44. Вячеслав Чечер, 95. Иури, 96. Силас (11. Давид Фаупала, 52), 98. Евгений Чеберко (19. Максим Лунев, 73).

Запасные игроки: 73. Луис Фелипе, 7. Владислав Кочергин, 16. Мохамед Эль Буаззати, 27. Владислав Кабаев.



Главный тренер: Юрий Вернидуб.

«Верес»: 31. Александр Бандура, 3. Владимир Адамюк, 4. Владислав Приймак, 8. Сергей Симинин (К), 16. Павел Лукьянчук, 91. Роман Красюк, 6. Максим Каленчук, 7. Руслан Степанюк, 53. Павел Мягков, 95. Морейра Рибейро (18. Виталий Микитин, 57), 20. Пепи (10. Евгений Морозенко, 53).

Запасные игроки: 23. Богдан Сарнавский, 22. Ростислав Волошинович, 25. Виктор Барабаш, 5. Владимир Скотаренко, 43. Артур Западня.

И.О. главного тренера: Андрей Демченко.

Голы: Иури 59.

Предупреждения: Вячеслав Чечер 8, Иури 18, Александр Андриевский 88, Владислав Кабаев 90+1 – Сергей Симинин 30, Пепи 41, Павел Мягков 81.

Удаление: Владимир Адамюк 50.

Удары (в створ): 12(5) –5(3).

Угловые: 3-3.

Офсайды: 3-1.