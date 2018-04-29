В «ЛНР» посчитали количество пенсионеров. Новости

В «Луганской народной республике» более 438 тыс. человек получают пенсионные выплаты. Об этом сообщила «зампредседателя пенсионного фонда ЛНР» Татьяна Меженская, передает пресс-служба «ведомства».
По ее словам, за первые 3 месяца текущего года «органами ПФ» назначено пенсий почти 5 тыс. граждан.
Также отмечается, что более 4,6 тыс. получателям пенсии проведены перерасчеты. «В том числе и с учетом более высокой заработной платы, добавлением страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии», – уверяют в пресс-службе.
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