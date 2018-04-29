Право на собственное жилье: Переселенцы зовут на марш. Новости

В Киеве переселенцы проведут марш за право на собственное жилье. Об этом сообщается на странице в Facebook организатора – Общественной организации «Мій.дім.юа».

«Марш за право на собственное жилье! Марш переселенных, но непокоренных! Марш бесквартирной молодежи! Марш граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий! Марш бойцов, рисковавших жизнью за независимость Украины, потерявших собственную крышу над головой! Все мы имеем право! Право прописано в Конституции Украины, реализацию которого делает невозможным власть, нарушая действующие законы страны и международное право. Каждый человек нуждается в жилье, в крыше над головой, в месте, где бы он мог склонить голову и набраться сил!», – говорится в описании акции.

Отмечается, что почти половина украинских семей не имеют собственного жилья или потеряли его во время конфликта на востоке Украины. «Собственный дом для каждого человека – это уверенность в завтрашнем дне, это будущее детей, это защита и стабильность уже сегодня. Только организованная борьба молодежи и всех граждан Украины наемного труда за свои права и лучшую жизнь может привести к действительным изменениям», – добавляют организаторы.

Сбор состоится 12 мая в 12:00 в парке Т.Г. Шевченко (памятник Шевченко). Участников марша просят иметь при себе любой атрибут украинской символики.

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