Мотокросс на Донетчине: Как соревновались в Краматорске (Фото). Новости

Сегодня, 29 апреля, в Краматорске (Донецкая обл.) прошел один из трех этапов Кубка Украины по мотокроссу. В 11:00 в балке Кутовая стартовал второй этап Кубка Украины по мотокроссу «Восточный регион-2018».

Здесь собрались около 100 спортсменов из 6 областей: Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской.

Всего в рамках Всеукраинского чемпионата состоится три этапа (Западный регион, Центр, Восток), на которых будут отобраны лучшие спортсмены для участия в финале кубка Украины.

Мотокросс собрал много зрителей.

Отмечается, что в Краматорске соревнования по мотокроссу стали традиционными – проходят с 1967 года.

Источники: пресс-служба Краматорского городского совета, КраматорскPost

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