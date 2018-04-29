Юнкер заявил, что европейская политика безопасности невозможна без России. Новости

Европейская политика безопасности невозможна без России. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью изданию Politico, пишет «Европейская правда».

По мнению Юнкера, без России, которая является «крупным игроком», обсуждение «повестки безопасности» для Европы является невозможным.

«Мы должны учиться разговаривать с российской стороной на равных условиях. Мы, европейцы, иногда думаем, что мы – боссы всего мира. Мы забываем, что мы – часть вселенной. Мы теряем экономическую силу. Есть и демографические потери. Мы должны прислушиваться к другой части земли», – отметил Юнкер.

Он добавил, что России не нравится, когда ее воспринимают как региональную державу. «Мой друг Владимир Путин – поскольку мы дружим уже много лет, хотя на сегодняшний день нельзя говорить, что Путин – твой друг – был в свое время очень неприятно поражен одной фразой президента Обамы, когда он сказал, что Россия – это лишь региональная держава», – подчеркнул Юнкер.