Ситуация в пунктах пропуска утром 30 апреля. Новости

Сегодня утром, 30 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 28 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 6285 человек и 905 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6850 человек и 1345 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5190 человек и 1080 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2615 человек и 690 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7020 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/70;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Елена: «7:00. Майорск: около 80 машин, первые поехали». Пеших не много».

КПВВ «Марьинка»:

Андрей: «5:49. "Каргилл": на выезд – до спуска с моста»;

Мария: «6:32. "Каргилл": на выезд – до моста»;

Валентин: «8:12. Марьинка: в очереди с 5 утра, в 7:10 проезд, "Каргилл" в 8:00 проезд. "Каргилл": на реверсе пропустили с утра уже сотню авто, стоят на украинском теперь в несколько рядов, еще 50 ждут очереди до моста».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.