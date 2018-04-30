Ситуация в пунктах пропуска утром 30 апреля. Новости

Сегодня утром, 30 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 28 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 6285 человек и 905 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6850 человек и 1345 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 5190 человек и 1080 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2615 человек и 690 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 7020 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 0/70;
- КПВВ «Марьинка» – 0/40;
- КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Елена: «7:00. Майорск: около 80 машин, первые поехали». Пеших не много».
КПВВ «Марьинка»:
- Андрей: «5:49. "Каргилл": на выезд – до спуска с моста»;
- Мария: «6:32. "Каргилл": на выезд – до моста»;
- Валентин: «8:12. Марьинка: в очереди с 5 утра, в 7:10 проезд, "Каргилл" в 8:00 проезд. "Каргилл": на реверсе пропустили с утра уже сотню авто, стоят на украинском теперь в несколько рядов, еще 50 ждут очереди до моста».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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