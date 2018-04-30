Заканчивается АТО, но не завершается война на Востоке, – Забродский. Новости

С окончанием Антитеррористической операции не заканчивается война в Донбассе, и каждый участник АТО и в дальнейшем будет защищать территориальную целостность и неприкосновенность нашей Родины. Об этом заявил в своем обращении в связи с истечением срока исполнения обязанностей руководителя Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей ее руководитель, первый заместитель руководителя Антитеррористического центра при СБУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Заканчивается АТО, но не завершается война на Востоке Украины. Убежден, что и впредь каждый из Вас будет безупречно и добросовестно выполнять свой конституционный долг по защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашей Родины. К сожалению, война – это не только победы. Вечная память и слава тем, кто отдал свою жизнь за единство государства и установление мира на родной земле. Отдельные слова благодарности вашим родным и близким, которые своей поддержкой предоставляют Вам силы и укрепляют веру в Победу», – сказал Забродский.

Он поблагодарил командиров оперативно-тактических группировок, бригад, батальонов (дивизионов), рот (батарей) и весь личный состав сил АТО за проявленный профессионализм, морально-психологическую устойчивость и высокий патриотический дух и пожелал крепкого здоровья, вдохновения и новых свершений в деле служения украинскому народу.

Напомним, на Донбассе с 30 апреля формат АТО меняется на Операцию объединенных сил. Главное отличие в проведение этих военных операций заключается в подчинении. Если АТО проходила под руководством Антитеррористического центра СБУ, то Операция объединенных сил будет проходить под руководством Генерального штаба Вооруженных сил Украины.