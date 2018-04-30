В Мирнограде произошел пожар на шахте (Фото). Новости

В Мирнограде (Донецкая обл.) во время тушения пожара на территории шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь» пожарные спасли 6 человек. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«29 апреля в 22:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Шоссейная в городе Мирноград Донецкой области, на территории шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь"», - сказано в сообщении.

Прибыв на место, пожарные установили, что пожар происходит на 4 этаже 5-этажного здания АПК на площади 360 кв. м, наблюдается плотное задымление.

«В здании находились люди, которые нуждались в помощи. В составе звена газодымозащитной службы спасатели вывели из подсобного помещения на втором этаже здания четырех женщин, которые не могли самостоятельно выйти из-за плотного задымления. С 4 этажа противоположной стороны здания с помощью авто-лестницы были спасены еще 2 женщины. В целом, благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных были спасены 6 работников шахты. Еще одна женщина, которая самостоятельно обратилась к врачам, была госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом отравлением продуктами горения», - сказано в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

Огнеборцы локализовали пожар в 23:45, а в 00:55 окончательно ликвидировали. К тушению пожара были привлечены 32 человека личного состава и 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются правоохранительными органами.