В Енакиево мужчину час доставали из колодца. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (пос. Корсунь, Донецкая обл.) мужчина упал в колодец. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает «МЧС ДНР».

Инцидент произошел 29 апреля. Мужчину доставали с 9:00 до 10:17.

«Спасатели ГПСО г. Енакиево по спасательной веревке спустились в колодец глубиной 13 м. Зафиксировали пострадавшего спасательной веревкой, подняли на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Пострадавшего с диагнозом вывих пятого пальца левой стопы доставили в городскую больницу Енакиево.