В Мариуполь прибыла 313-я колонна Штаба Рината Ахметова. Новости

Сегодня, 30 апреля, в Мариуполь прибыла автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Девять фур доставили в распределительный центр 180 тонн гуманитарной помощи. Это продукты, из которых будут сформированы наборы выживания для самых нуждающихся жителей Донбасса: стариков, детей, людей с инвалидностью, многодетных семей, родителей-одиночек. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба.

«В мае помощь получат более 19 тыс. человек. Это жители 32 населенных пунктов "серой зоны". В большинстве этих сел и поселков разруха, людям приходится жить под обстрелами, в постоянном страхе. Многие из населенных пунктов полностью отрезаны от внешнего мира – нет электричества и связи, перебои с питьевой водой, людям негде купить продукты. Для этих людей наборы выживания – спасение от голода», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Помощь населению».

По данным ООН, сегодня Украина – единственная страна Европы, жители которой остро нуждаются в гуманитарной помощи, в первую очередь в продуктах.

Главная задача Штаба Рината Ахметова, который работает четвертый год, – не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе, оказать помощь как можно большему количеству людей.

За время работы Штаб доставил свыше 12 млн наборов выживания по обе стороны линии разграничения.

Подробную информацию о выдаче гуманитарной помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба 0800-509-001.