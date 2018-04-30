В Харцызске нашли расчлененный труп. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) в колодце нашли расчлененный труп мужчины. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщают местные жители в социальных сетях.

При этом называют 2 адреса по которым якобы был найден труп: на ул.Патона, 28 и ул. Заречная.

«Открыли люк, а там бочка, открыли бочку, а там мужик расчлененный, вызвали ментов и все такое. Откуда знаю, это все было напротив моего дома», – написал Давид.

Пользователи комментируют ситуацию:

Анастасия: «А наш Харцызск, цветет и процветает»;

Дмитрий : «Бывает, что поделаешь...»;

Сережа: «Говорят, что это беженец, проживающий в профилактории трубного завода»;

Дарина: «Это беженцы с топориком играли, а вообще, если честно, покажите мне хоть одного нормального проживающего у нас в профилактории?! Нормальные все три года назад уехали»;

Наташа: «Нашли на Заречной в люке, говорят, что он лежал еще с зимы там. Вроде бы жил гостинице, беженец и у него 18 ножевых ранений. Ну это по слухам».

При этом официальных подтверждений об убийстве в Харцызске на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в Харцызске найдена мертвой 12-летняя девочка. Предположительно, ее загрызли собаки.