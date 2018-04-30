В Харцызске нашли расчлененный труп. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) в колодце нашли расчлененный труп мужчины. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщают местные жители в социальных сетях.
При этом называют 2 адреса по которым якобы был найден труп: на ул.Патона, 28 и ул. Заречная.
«Открыли люк, а там бочка, открыли бочку, а там мужик расчлененный, вызвали ментов и все такое. Откуда знаю, это все было напротив моего дома», – написал Давид.
Пользователи комментируют ситуацию:
- Анастасия: «А наш Харцызск, цветет и процветает»;
- Дмитрий : «Бывает, что поделаешь...»;
- Сережа: «Говорят, что это беженец, проживающий в профилактории трубного завода»;
- Дарина: «Это беженцы с топориком играли, а вообще, если честно, покажите мне хоть одного нормального проживающего у нас в профилактории?! Нормальные все три года назад уехали»;
- Наташа: «Нашли на Заречной в люке, говорят, что он лежал еще с зимы там. Вроде бы жил гостинице, беженец и у него 18 ножевых ранений. Ну это по слухам».
При этом официальных подтверждений об убийстве в Харцызске на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что в Харцызске найдена мертвой 12-летняя девочка. Предположительно, ее загрызли собаки.
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